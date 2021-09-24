На территории школы в селе Нестеровское Сунженского района Ингушетии пробурят артезианскую скважину

К такому решению пришли власти села, пытаясь обеспечить качественное водоснабжение для среднего общеобразовательного учреждения. Проблема заключается в том, что давления в сельской водопроводной сети не хватает для того, чтобы вода поднималась выше первого этажа школы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Нестеровского, учебное заведение расположено в самом центре населенного пункта. Несколько лет назад оно справило новоселье. Старое здание школы было разрушено и на его месте построено новое, многоэтажное. Впрочем, и прежнее сооружение имело этажность, но ярусов было лишь два. Да к тому же и проблемы раньше такой не стояло, чтобы на всех этажах была вода — требований к комфорту было поменьше. Педколлектив работал в очень стесненных условиях.

Проблема должна решиться после того, как на территории школы пробурят новую артезианскую скважину, считают в администрации села. Помочь с реализацией проекта взялся один из местных меценатов. В бюджете населенного пункта необходимых для этого средств нет.

Вскоре должны решиться проблемы с водоснабжением и для другого общеобразовательного учебного заведения с. п. Нестеровское. Речь идет о третьей школе села. К ней подведут воду от линии, которая запитана от скважины, которую пробурили в середине текущего года. Средства на это тоже пришлось привлекать извне.