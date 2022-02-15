На улицах столицы Ингушетии установят современные рекламные щиты

Ранее на основании решения суда ответственной организацией была проведена работа по демонтажу рекламных конструкций, расположенных на территории Магаса. Расположение этих рекламных щитов не соответствовало нормам, соответственно, реклама теряла обзор.

«Нами был произведен возврат земельных участков, на которых были установлены данные конструкции», — заявил мэр Усман Аушев.

Все рекламные щиты и иные объекты в столице должны соответствовать необходимым нормам и требованиям, считают в администрации города. Властями столицы Ингушетии ведется необходимая работа по улучшению облика города во всех направлениях.

Отмечается, что установка современных рекламных щитов улучшит эстетический вид улиц и архитектурный облик всего города.