Капремонт

На улице Центральной Назрани Ингушетии начался капремонт

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На улице Центральной в городе Назрани, протяженностью 2,25 км, начался капитальный ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Ведутся мероприятия по обустройству основания, разработке грунта и установке бордюрного камня, сообщается в Телеграм-канале мэрии.

«На месте побывали министр автомобильных дорог Батыр Хаматханов, глава центрального округа Руслан Оздоев, начальник производственного отдела Ибрагим Мальсагов. После обсуждения проекта было принято решение о внесении некоторых корректировок. Работы планируется завершить в кратчайшие сроки и с соблюдением необходимых технологий», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

Там напомнили, что в рамках нацпроекта в Назрани в 2023 году планируется ремонт четырех центральных улиц.

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