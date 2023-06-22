На улице Фабричная Назрани ограничат движение транспорта из-за ямочного ремонта

В администрации отметили, что дорожное полотно в 2024 году капитально отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», в связи с чем в текущем году проводить капремонт на участке не целесообразно.

«Хотим заверить наших жителей, что во всех остальных районах также будет проведен ямочный ремонт уже в ближайшие дни, включая ТЦ «Ковчег», «105-й массив», улица Московская. Все указанные работы находятся на постоянном контроле», — сказали в пресс-службе мэрии.