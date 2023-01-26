Вакцинация

На вакцинацию детей от полиомиелита выделены средства из Национального фонда Ингушетии

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Из Национального фонда развития Ингушетии выделено 6 644,6 тыс. рублей на проведение дополнительной вакцинации детей от полиомиелита. Иммунизацию планируется провести в два тура: с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля текущего года.

Об этом было сообщено на расширенном совещании под руководством Главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Руководитель субъекта напомнил, что в последние годы в регионе отмечен рост числа детей, не привитых против полиомиелита, во многом это связано с отказами от профилактических мер. При этом специалисты отмечают, что, если в мире есть хотя бы один больной полиомиелитом человек, потенциальный риск существует для всех.

«Последствия этой болезни остаются на всю жизнь, приводят к инвалидности. И самая надежная защита от нее — вакцинация. В этом плане нам надо проводить системную разъяснительную работу с населением, доводить до людей мнение и рекомендации медиков о крайней необходимости действовать против этого тяжкого недуга. Жители региона должны быть оповещены, что дополнительная иммунизация детей, которую у нас планируется провести в два тура — это жизненно необходимые действия для спасения малышей от заражения», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Между тем, по данным Минздрава республики, сложная эпидемиологическая обстановка по полиомиелиту сохраняется в четырех субъектах СКФО — Карачаево-Черкесии, Дагестане, Чечне и Ингушетии. Поэтому принято решение о проведении дополнительной иммунизации детей в возрасте от 3 мес. до 10 лет.

В республике вакцинации подлежит 73 721 ребенок. Как отметил министр здравоохранения региона Магобедбашир Балаев, для проведения мероприятия формируются выездные мобильные бригады с привлечением всего врачебного и среднего медицинского персонала участковой сети. Также каждом школьном, дошкольном и медицинском учреждениях всех населенных пунктов разворачиваются отделения вакцинации.

Калиматов указал, что всем задействованным в проведении дополнительной вакцинации ведомствам, органам власти, СМИ надо действовать единой командой, чтобы был результат — коллективный иммунитет.

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