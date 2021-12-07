На владельцев заправочных станций в Ингушетии завели 11 дел за ряд нарушений

«Установлено, что на территории Назрановского района в нарушение требований закона, в отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта, а также в отсутствие регистрации в реестре опасных производственных объектов осуществляют деятельность три автомобильные газозаправочные станции, расположенные в сельских поселениях Али-Юрт, Кантышево и Сурхахи. Кроме того, в ходе проверки установлено, что на указанных АГЗС имеются нарушения законодательства о пожарной безопасности», — сказал собеседник.

По его словам, по выявленным нарушениям закона прокуратурой района в отношении собственников вышеуказанных АГЗС возбуждено 11 дел об административных правонарушениях.

Также по результатам проверки прокуратурой района в Назрановский и Магасский районные суды направлены исковые заявления о приостановлении деятельности указанных АГЗС до устранения выявленных нарушений закона.