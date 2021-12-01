На военном полигоне «Нестеровский» в Ингушетии впервые проходят военные учения

«Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ЮВО совершили марши в районы общевойсковых полигонов. В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах», — говорится в сообщении.

Впервые этой зимой стартовали учебные занятия на новых полигонах «Нестеровский» в Ингушетии и «Даниловский» в Волгоградской области, отметили в пресс-службе.

Напомним, решение о размещении в Ингушетии объектов военной инфраструктуры было принято в 2018 году министерством обороны России.

Тогда речь шла о выделении 8884 га земли, но позже, в 2019 году, после уточнения землепользователей, запрашиваемая площадь была сокращена до 7833 гектаров.

Позднее, в результате деятельности рабочей группы, условные границы земельного участка под размещение указанного полигона сокращены еще на 1463 га, и очерчивают около 6370 га, 4884 га из которых относится к лесному фонду и принадлежит Минприроды России.

Полезная площадь, на которой будет функционировать полигон, составит 200 га, остальные землевладения — требуемая нормативами зона отчуждения, необходимая для обеспечения безопасности населения и сельскохозяйственных животных в период проведения учений.