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На военном полигоне в Сунженской районе Ингушетии будут проведены боевые стрельбы

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Начиная с понедельника в течение января на полигоне воинской части, дислоцированной в 4 км севернее сельского поселения Троицкое Сунженского района Ингушетии, будут проводится боевые стрельбы.

Учения будут проходить в будние дни с 9 до 14 часов и с 16 часов до 03:00 мск следующего дня. Будут применены стрелковое оружие и вооружение боевых машин.

В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения боевых стрельб, а также мероприятий по сплошной очистке полигона от неразорвавшихся боеприпасов, запрещается проход людей и проезд техники на территорию полигона, а также прогон (выпас) животных в указанный период.

В Троицком гарнизоне, определены даты проведения стрельб: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 и 28 января этого года.

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