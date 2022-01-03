На военном полигоне в Сунженской районе Ингушетии будут проведены боевые стрельбы

Учения будут проходить в будние дни с 9 до 14 часов и с 16 часов до 03:00 мск следующего дня. Будут применены стрелковое оружие и вооружение боевых машин.

В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением местных жителей на территории полигона в период проведения боевых стрельб, а также мероприятий по сплошной очистке полигона от неразорвавшихся боеприпасов, запрещается проход людей и проезд техники на территорию полигона, а также прогон (выпас) животных в указанный период.

В Троицком гарнизоне, определены даты проведения стрельб: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18,19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 и 28 января этого года.