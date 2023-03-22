На возведение ФАП в отдаленном селе Ингушетии выделят 13 млн рублей

Лечебное учреждение на 20 посещений в смену, появится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В нем будут созданы все условия для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи пациентам.

Старый ФАП в селе Южное построен еще 48 лет назад и находится в неприспособленном помещении.

Глава республики Махмуд-Али Калиматов считает, что жителям должно быть комфортно в своем населенном пункте.

«Многие сельские амбулатории давно устарели, некоторые из них находятся в приспособленных помещениях и не соответствуют современным медицинским требованиям. Их поэтапное обновление в каждом населенном пункте улучшит работу первичного звена и облегчит жителям жизнь у себя на селе, позволяя не ездить по каждому поводу в районные и городские больницы», — отметил руководитель субъекта.