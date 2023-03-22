Здравоохранение

На возведение ФАП в отдаленном селе Ингушетии выделят 13 млн рублей

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На строительство фельдшерско-акушерского пункта в отдаленном селе Южное Малгобекского района Ингушетии, где проживает более 1 тыс. человек, будет выделено 13 млн рублей, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Лечебное учреждение на 20 посещений в смену, появится по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В нем будут созданы все условия для оказания качественной первичной медико-санитарной помощи пациентам.

Старый ФАП в селе Южное построен еще 48 лет назад и находится в неприспособленном помещении. 

Глава республики Махмуд-Али Калиматов считает, что жителям должно быть комфортно в своем населенном пункте.

«Многие сельские амбулатории давно устарели, некоторые из них находятся в приспособленных помещениях и не соответствуют современным медицинским требованиям. Их поэтапное обновление в каждом населенном пункте улучшит работу первичного звена и облегчит жителям жизнь у себя на селе, позволяя не ездить по каждому поводу в районные и городские больницы», — отметил руководитель субъекта.

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