Амер — 27 лет. Окончила РАТИ ГИТИС в 2017 году, специальность «артист эстрады» (училась у Валерия Гаркалина), также училась в лаборатории Владимира Панкова. Голосовой диапазон — 3 октавы (от «до» малой октавы до «до» третьей), выступает в стилях поп и джаз, владеет игрой на фортепиано на любительском уровне. Выросла в творческой семье: мама — актриса и журналист, папа — дирижёр. После школы родители уговорили Ами выбрать практичную специальность, но после второго курса девушка бросила учёбу и поступила в театральный вуз. На «Новую звезду» подаёт анкету уже во второй раз, и это шоу станет для неё первым музыкальным конкурсом в жизни. Любит Jessie J, BenjaminClementine, Stromae.

Начиная с первого эфира программы, телезрители путём СМС-голосования смогут поддержать представителей своих регионов в случае, если они не прошли в финал, по мнению жюри. Эфиры и голосование будут проходить еженедельно с 9 апреля 2022 года.

Напомним, в конкурсе «Новая звезда — 2022» принимают участие представители 85 субъектов Российской Федерации.