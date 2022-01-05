На всесезонном курорте «Армхи» в горах Ингушетии откроют новый туристический комплекс

«Поскольку популярность курорта растет, а в праздничные дни и высокие сезоны у нас бывает полная загрузка, нами было принято решение по расширению курорта. На данный момент ведется строительство туристического центра, который будет состоять из 30 комфортабельных домов, каждый из которых рассчитан на два места», — сказал Евлоев.

По его словам, услуги курорта станут более доступными для всех клиентов.

«Также мы ведем строительство мини-отеля эконом-класса в виде хостела, в котором смогут останавливаться на ночлег туристы, приехавшие в горы и путешествующие без помощи турфирм и предпочитающие более «дикий» отдых», — добавил директор курорта.

Отметим, что всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт «Армхи» начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.