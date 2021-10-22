На встрече в Магасе Калиматову представили нового руководителя Упрдор «Кавказ» Лукашука

Во встрече приняли участие руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, депутат Госдумы Руслан Лечхаджиев, ранее возглавлявший Упрдор «Кавказ».

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов, касающихся контрактации и формирования перечня объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на 2022‒2023 годы. Также на повестке была тема повышения уровня безопасности дорожного движения на федеральной сети. Отмечалось, что с января по октябрь 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП на федеральных дорогах республики снизилось на 31%, число погибших сократилось на 25%, пострадавших — на 9%.

«Рад знакомству и поздравляю Александра Геннадьевича с назначением. Дорожная тема для региона очень серьезна. Есть вопросы горящие, которые необходимо решить оперативно, речь идет о создании удобств. Мы всегда находили у вас понимание и получали поддержку. Еще хотелось бы, чтобы придорожные зоны федеральной трассы «Кавказ» выглядели красиво, были благоустроены. Я бы хотел услышать ваше видение решения этих вопросов», — сказал Калиматов.

Он отметил, что первоочередной задачей сейчас является обеспечение безопасности и комфорта граждан. «Жители нашего региона чувствуют улучшения с каждым годом. Другое приоритетное направление для нас ‒ развитие придорожного сервиса и обустройство трассы «Кавказ», — подчеркнул Калиматов.

Также Глава республики обратил внимание руководства дорожных структур на наиболее острые для региона вопросы. «Пандусы, подъемники нигде не предусмотрены. Престарелые люди жалуются, что им тяжело подниматься по лестнице надземных переходов. Нам важно, в первую очередь, решить вопросы людей», — сказал руководитель субъекта.

Новиков считает, что есть необходимость заострить внимание на вопросах, которые обсуждались на недавнем Госсовете с участием Президента России Владимира Путина. «Если говорить о стоящих перед нами задачах, я хотел бы заострить внимание на теме, которая была освещена на заседании Президиума Госсовета, которое провел глава государства Владимир Путин — это развитие опорных сетей автомобильных дорог Российской Федерации»,- сказал он.

По его словам, программа нацелена на то, чтобы достичь целевых показателей и поднять нормативный уровень региональных и федеральных автодорог.

«Хочу сказать, что Северо-Кавказский федеральный округ отработал защиту трехлетних программ дорожной деятельности регионов достойно. 60 автомобильных дорог протяженностью 5,3 тыс. км вошли в опорную сеть, из них более 2,8 тыс. км — это федеральные трассы, остальные — регионального и местного значения», — отметил руководитель Федерального дорожного агентства.