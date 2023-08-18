Выборы

На выборах в Ингушетии на один мандат претендуют два человека

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В Ингушетии завершился этап выдвижения кандидатов на муниципальных выборах, назначенных на единый день голосования. Всего на 485 мандатов претендует 1101 кандидат, из которых 72 — самовыдвиженцы, сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Беслан Котиев.

«У нас распределяется 485 мандатов, на это количество претендует 1101 кандидат, в основном они выдвинуты политическими партиями, представленными Народным собранием Ингушетии. 72 кандидата идут как самовыдвиженцы — в сельских поселениях такой вид выдвижения предусмотрен», — отметил Котиев.

Сообщается, что по результатам предварительного голосования состав кандидатов обновился на 60-70% и больше половины — это молодые люди.

Отметим, единый день голосования в 2023 году состоится 10 сентября, во второе воскресенье месяца. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем в 20 субъектах Федерации.

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