На выборах в Ингушетии на один мандат претендуют два человека

«У нас распределяется 485 мандатов, на это количество претендует 1101 кандидат, в основном они выдвинуты политическими партиями, представленными Народным собранием Ингушетии. 72 кандидата идут как самовыдвиженцы — в сельских поселениях такой вид выдвижения предусмотрен», — отметил Котиев.

Сообщается, что по результатам предварительного голосования состав кандидатов обновился на 60-70% и больше половины — это молодые люди.

Отметим, единый день голосования в 2023 году состоится 10 сентября, во второе воскресенье месяца. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем в 20 субъектах Федерации.