На выборах в Ингушетии на один мандат претендуют два человека
В Ингушетии завершился этап выдвижения кандидатов на муниципальных выборах, назначенных на единый день голосования. Всего на 485 мандатов претендует 1101 кандидат, из которых 72 — самовыдвиженцы, сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Беслан Котиев.
«У нас распределяется 485 мандатов, на это количество претендует 1101 кандидат, в основном они выдвинуты политическими партиями, представленными Народным собранием Ингушетии. 72 кандидата идут как самовыдвиженцы — в сельских поселениях такой вид выдвижения предусмотрен», — отметил Котиев.
Сообщается, что по результатам предварительного голосования состав кандидатов обновился на 60-70% и больше половины — это молодые люди.
Отметим, единый день голосования в 2023 году состоится 10 сентября, во второе воскресенье месяца. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем в 20 субъектах Федерации.