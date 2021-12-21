Выплаты

На выплаты медработникам, помогающим больным с Covid-19, выделено более 51 млрд рублей

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На специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с Covid-19, из резервного фонда правительства России, будет дополнительно направлено 51,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансирование позволит обеспечить выплаты до конца января 2022 года, сообщается на сайте кабинета министров.

«Сегодня около 300 тысяч медицинских работников помогают заболевшим ковидом. Мы и дальше будем оказывать им поддержку», — отметил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 21 декабря.

Глава правительства также напомнил об инициированной Президентом удвоенной выплате за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания.

«Финансирование мы также предоставим», — сказал Мишустин, поручив вице-премьеру Татьяне Голиковой оценить объем необходимых ассигнований на эти цели.

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