На выплаты медработникам, помогающим больным с Covid-19, выделено более 51 млрд рублей

Финансирование позволит обеспечить выплаты до конца января 2022 года, сообщается на сайте кабинета министров.

«Сегодня около 300 тысяч медицинских работников помогают заболевшим ковидом. Мы и дальше будем оказывать им поддержку», — отметил Мишустин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 21 декабря.

Глава правительства также напомнил об инициированной Президентом удвоенной выплате за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания.

«Финансирование мы также предоставим», — сказал Мишустин, поручив вице-премьеру Татьяне Голиковой оценить объем необходимых ассигнований на эти цели.