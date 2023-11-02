На выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 8 декабря пройдет День Ингушетии

«Наиболее масштабная программа предусмотрена 8 декабря: этот день будет посвящен нашей республике. Уверен, что участие нашего субъекта в такой масштабной выставке не просто познакомит посетителей с республикой, но и побудит их узнать больше о нашем регионе, посетить и увидеть всю красоту и достопримечательности», — цитирует Владимира Сластенина пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Премьер добавил, что «Ингушетия — край с уникальной природой, большим человеческим потенциалом, богатым духовным, культурным и спортивным наследием. Мы готовы показать свои достижения за последние 6 лет».

Отмечается, что республика представит слайды о горной части, объектах, построенных по нацпроектам, онлайн-экскурсию с применением технологий виртуальной реальности с последующим проведением викторины и вручением сертификата победителю на три ночи в курорт «Армхи».

Также будут проведены мастер-классы по войлочному ковроделию и национальным блюдам, гончарному мастерству, прочитаны лекции о национальных обычаях и традициях.

Намечаются переговоры с представителями различных регионов о сотрудничестве в различных сферах.

Выставка-форум «Россия» с участием всех 89 регионов страны продлится до 12 апреля 2024 года и станет крупнейшей событийной площадкой страны с насыщенной деловой, культурно-развлекательной и образовательной программой.