Бокс

На юношеском первенстве СКФО боксеры из Ингушетии завоевали 10 медалей

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На проходившем в столице КБР Нальчике первенстве СКФО по боксу среди юношей 13-14 лет боксеры из республики завоевали десять медалей всех достоинств, сообщили «Ингушетии» в федерации бокса региона.

Собеседник издания отметил, что в спортивном комплексе «Нальчик» собрались сильнейшие мастера кожаной перчатки из всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа, они оспаривали 16 медальных комплектов.

Ингушская команда была заявлена в количестве 23 спортсменов, которые, несмотря на серьезную конкуренцию, сумели показать хороший результат.

Высокий уровень подготовки продемонстрировали золотые медалисты Хамзат Фаргиев в весе до 40 кг и Альберт Джанхотов (до 52 кг). Близок к триумфу в весовой категории до 50 кг был Абу-Муслим Цечоев, которому до вершины спортивного подиума не хватило совсем чуть-чуть, спортсмен стал обладателем «серебра».

На третью ступень пьедестала почета удалось подняться Абдул-Кариму Таркоеву (40 кг), Илезу Баркинхоеву (42 кг), Саид-Ахмеду Белхароеву (44 кг), Ахмеду Коригову (48 кг), Магомеду Лолохоеву (54 кг), Исмаилу Теркакиеву (80 кг), Мухаммеду Барахоеву (90 кг).

Соответственно на этом крупном старте в копилке ингушской сборной две золотых, одна серебряная, семь бронзовых наград и две путевки на первенство России, которое пройдет уже в июне.

Победителей и призеров подготовили тренеры — Або Дорсигов, Руслан Лолохоев, Магомед Булгучев, Ахмад Джандаров, Абукар Дзангиев, Гирихан Мальсагов, Магомед Погоров, Ваха Баркинхоев.

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