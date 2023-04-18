На заседании АТК в Ингушетии обсудили вопросы обеспечения безопасности в праздник Ураза-Байрам
На заседании Антитеррористической комиссии Ингушетии под руководством Главы региона Махмуд-Али Калиматова в Магасе обсудили дополнительные меры по обеспечению защищенности объектов на территории республики.
Речь также шла о правопорядке и общественной безопасности в дни предстоящего мусульманского праздника разговения после месячного поста Ид аль-Фитр (Мархаш).
В мероприятии приняли участие представители правоохранительных и надзорных органов региона, члены кабинета министров, руководители администраций муниципалитетов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.