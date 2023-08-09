Экология

На землях лесного фонда Ингушетии проводятся мероприятия по пресечению и выявлению нарушений

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В результате рейдов на территории земель лесного фонда с начала года выявлено 14 нарушений требований лесного законодательства, сообщает пресс-служба экологического ведомства.

«За 7 месяцев государственными инспекторами было проведено 2310 патрулирований, протяженность пройденных маршрутов составила 9193 км. По выявленным нарушениям составлены 4 материала по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ и направлены в правоохранительные органы», говорится в сообщении.

Отмечается, что во время патрулирования к началу пожароопасного сезона лесной охраной проводилась профилактическая работа с местными жителями, организовывались разъяснительные беседы и распространялись агитационные материалы — листовки, памятки и календари.

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