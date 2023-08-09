На землях лесного фонда Ингушетии проводятся мероприятия по пресечению и выявлению нарушений

«За 7 месяцев государственными инспекторами было проведено 2310 патрулирований, протяженность пройденных маршрутов составила 9193 км. По выявленным нарушениям составлены 4 материала по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ и направлены в правоохранительные органы», говорится в сообщении.

Отмечается, что во время патрулирования к началу пожароопасного сезона лесной охраной проводилась профилактическая работа с местными жителями, организовывались разъяснительные беседы и распространялись агитационные материалы — листовки, памятки и календари.