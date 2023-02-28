На жительницу Ингушетии завели девять уголовных дел за использование подложных документов

«Установлено, что в 2021 году 25-летняя женщина изготовила подложные документы, а именно: свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении, свидетельства о смерти, справки о ДТП и другие», — сказал представитель министерства.

Как отметил собеседник газеты, девять комплектов подложных документов были представлены в различные страховые компании для незаконного получения выплат в размере по 475 тысяч руб.

В отношении женщины возбуждено девять уголовных дел по ч. 1 ст. 327 УК РФ.