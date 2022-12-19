Следком

На жителя Ингушетии заведено дело за самовольное подключение к нефтепроводу

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В отношении 24-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело за самовольное подключение к нефтепроводу, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 17 декабря 2022 года в вечернее время, находясь на участке местности, расположенном на окраине сельского поселения Барсуки Назрановского района, молодой человек установил незаконную врезку в нефтепровод.

В результате противоправных действий подозреваемого причинены повреждения нефтепроводу.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

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