На жителя Ингушетии заведено дело за самовольное подключение к нефтепроводу

По данным следствия, 17 декабря 2022 года в вечернее время, находясь на участке местности, расположенном на окраине сельского поселения Барсуки Назрановского района, молодой человек установил незаконную врезку в нефтепровод.

В результате противоправных действий подозреваемого причинены повреждения нефтепроводу.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.