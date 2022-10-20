Следком

На жителя Ингушетии заведено дело за врезку в нефтепровод

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В отношении 54-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело за самовольное подключение к нефтепроводу, сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Как установлено в ходе предварительного следствия, 12 октября этого года житель республики, находясь на участке местности, расположенном на окраине сельского поселения Барсуки Назрановского района, самовольно установил незаконную врезку в нефтепровод, откуда нефтяная жидкость стекала в металлическую емкость, после чего осуществлялся ее вывоз, говорится в релизе.

В результате противоправных действий подозреваемого причинены повреждения нефтепроводу.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия.

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