На жителя Ингушетии завели дело за хранение гранаты
На жителя сельского поселения Новый Редант Малгобекского района республики завели дело за незаконное хранение взрывного устройства, сообщил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах.
Собеседник издания отметил, что мужчина незаконно хранил по месту своего жительства самодельную ручную гранату со взрывателем, которые обнаружены и изъяты в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками силовых структур.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.