На жителя Ингушетии завели дело за хранение гранаты

Собеседник издания отметил, что мужчина незаконно хранил по месту своего жительства самодельную ручную гранату со взрывателем, которые обнаружены и изъяты в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками силовых структур.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.