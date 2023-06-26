Криминал

На жителя Ингушетии завели дело за хранение гранаты

0

На жителя сельского поселения Новый Редант Малгобекского района республики завели дело за незаконное хранение взрывного устройства, сообщил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания отметил, что мужчина незаконно хранил по месту своего жительства самодельную ручную гранату со взрывателем, которые обнаружены и изъяты в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками силовых структур.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Героин и марихуану нашли у жителя Ингушетии
Дети из Токмакского района Запорожской области отдохнут в Ингушетии
Кикбоксеры спортшколы села Долаково Ингушетии успешно выступили на всероссийском турнире
Чаще всего российские семьи живут в двух комнатах
Ингушский драмтеатр приглашает на спектакль «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера
В Назрани обустраивают тротуар и освещение на улице Арчакова
В Ингушетии повышают надежность электроснабжения 123 тыс. жителей региона
В Назрани прошла выставка детских рисунков, посвященная профилактике наркомании
Более 4 млн рублей дополнительно получит Ингушетия на лекарства для льготников
Аппарат УПЧ восстановил право жителя Ингушетии на получение трудовой пенсии
В Карабулаке Ингушетии впервые прошли военно-спортивные соревнования

Главное

Яндекс.Метрика

 