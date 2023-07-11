На жителя Ингушетии завели уголовное дело за неуплату кредита в размере 30 млн руб.
Судебными приставами Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении жителя республики за «злостное уклонение от кредиторской задолженности», сообщает пресс-служба УФССП по региону.
Отмечается, что исполнительное производство о взыскании с неплательщика кредиторской задолженности в размере 30 млн рублей было возбуждено в ноябре прошлого года на основании решения суда.
Судебный пристав-исполнитель неоднократно вручал нарушителю требования о необходимости произвести оплату, кроме того, предупреждал об уголовной ответственности по ст.177 УК России.
Должник не предпринимал никаких мер для погашения образовавшегося долга, в связи с чем принято решение о возбуждении в отношении него уголовного дела, которое направлено в суд для рассмотрения по существу и назначения наказания.