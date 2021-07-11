Об этом газете «Ингушетия» заявил исполняющий обязанности председателя Общественной палаты республики, заместитель декана юридического факультета Ингушского госуниверситета Ибрагим Картоев.

Картоев отметил, что в докладе фонда исследования демократии отражены основные качественные и количественные изменения политической активности населения нашей страны.

По его словам, основной сегмент активности приходится на муниципальный уровень и это может говорить о том, что люди на местах стали больше уделять внимание процессам, которые происходят вокруг них.

«Значительно вырос удельный процент тех, кто хочет быть избранным, соответственно у избирателя обширный карт-бланш в лице кандидатов в органы государственной власти местного самоуправления», — подчеркнул Картоев.

Предоставлена возможность мажоритарной либо пропорциональной системы выборов, что в свою очередь призвано повысить конкурентность среди кандидатов, чтобы на выходе избиратель выбрал максимально достойного занимать должности государственной или муниципальной службы, считает руководитель ОП Ингушетии.

Он также отметил, что институт общественного наблюдения, который зарекомендовал себя с положительной стороны, как один из наиболее значимых и востребованных инструментов контроля за соблюдением законности, прозрачности и демократичности выборов в стране обеспечит строгое соблюдение избирательного права в единый день голосования, который пройдёт 17, 18 и 19 сентября текущего года.

Напомним, ранее эксперты обсудили уровень конкуренции, который может ждать Россию на выборах в Госдуму в сентябре текущего года. Поводом послужил доклад фонда исследования проблем демократии, посвященный анализу конкуренции на выборах всех уровней за последние годы.