Начальник штаба ингушской «Юнармии» Мадина Богатырева награждена памятной медалью МЧС

Как отмечено в приказе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Богатырева отмечена «за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны».

Мадина Богатырева также является начальником штаба Ингушского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».