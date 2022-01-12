Начальник штаба ингушской «Юнармии» Мадина Богатырева награждена памятной медалью МЧС
Директор Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» Мадина Богатырева награждена памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков».
Как отмечено в приказе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Богатырева отмечена «за заслуги в реализации единой государственной политики в области гражданской обороны».
Мадина Богатырева также является начальником штаба Ингушского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».