Начальник управления Генпрокуратуры по СКФО прочитал лекцию ингушским студентам

«В своем выступлении он рассказал студентам историю образования прокуратуры и основные направления деятельности, обозначил роль прокуратуры в системе государственных и правоохранительных органов страны, проинформировал о правозащитной роли органов прокуратуры в современном обществе», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе главного управления надзорного ведомства России по СКФО и ЮФО.

Студенты узнали о требованиях, предъявляемых к профессиональным и личным качествам прокуроров, а также о порядке прохождения службы в органах прокуратуры.

Кроме того, до сведения слушателей доведена информация о деятельности главного управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

По окончании мероприятия, Орловский ответил на вопросы, интересующие студентов вуза.

Напомним, что Российская прокуратура учреждена 12 января 1722 года по указу Петра Первого.