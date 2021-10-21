Прокуратура

Начальник управления Генпрокуратуры по СКФО прочитал лекцию ингушским студентам

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В преддверии празднования 300-летия российского надзорного ведомства начальник управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому федеральному округу Евгений Орловский выступил с лекцией перед студентами Ингушского государственного университета на тему «Прокуратура. История развития и современность».

«В своем выступлении он рассказал студентам историю образования прокуратуры и основные направления деятельности, обозначил роль прокуратуры в системе государственных и правоохранительных органов страны, проинформировал о правозащитной роли органов прокуратуры в современном обществе», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе главного управления надзорного ведомства России по СКФО и ЮФО.

Студенты узнали о требованиях, предъявляемых к профессиональным и личным качествам прокуроров, а также о порядке прохождения службы в органах прокуратуры.

Кроме того, до сведения слушателей доведена информация о деятельности главного управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

По окончании мероприятия, Орловский ответил на вопросы, интересующие студентов вуза. 

Напомним, что Российская прокуратура учреждена 12 января 1722 года по указу Петра Первого.

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