Начальник управления Генпрокуратуры по СКФО прочитал лекцию ингушским студентам
В преддверии празднования 300-летия российского надзорного ведомства начальник управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому федеральному округу Евгений Орловский выступил с лекцией перед студентами Ингушского государственного университета на тему «Прокуратура. История развития и современность».
«В своем выступлении он рассказал студентам историю образования прокуратуры и основные направления деятельности, обозначил роль прокуратуры в системе государственных и правоохранительных органов страны, проинформировал о правозащитной роли органов прокуратуры в современном обществе», — рассказали газете «Ингушетия» в пресс-службе главного управления надзорного ведомства России по СКФО и ЮФО.
Студенты узнали о требованиях, предъявляемых к профессиональным и личным качествам прокуроров, а также о порядке прохождения службы в органах прокуратуры.
Кроме того, до сведения слушателей доведена информация о деятельности главного управления Генпрокуратуры по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.
По окончании мероприятия, Орловский ответил на вопросы, интересующие студентов вуза.
Напомним, что Российская прокуратура учреждена 12 января 1722 года по указу Петра Первого.