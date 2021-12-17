Начальником отдела Ингушского госуниверситета причинен ущерб вузу в размере 600 тыс. рублей

«По данным следствия, в январе-феврале 2021 года подозреваемый подписал акт о приемке выполненных работ, согласно которому университетом от подрядчика приняты выполненные в полном объеме ремонтные работы в помещении под столовую в общежитии для профессорско-преподавательского состава стоимостью около 600 тысяч рублей, которые фактически не были выполнены», — отметили в пресс-службе ведомства.

На основании данного акта на счет подрядчика перечислены бюджетные денежные средства в указанной сумме, чем университету причинен имущественный ущерб.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.