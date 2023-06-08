Начальнику управления Росгвардии по Ингушетии присвоено звание генерал-майора полиции

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Начальнику управления войск национальной гвардии по Ингушетии полковнику полиции Микаилу Буружеву присвоено звание генерал-майора полиции.

Глава государства Владимир Путин удостоил семерых офицеров Росгвардии генеральских званий. Соответствующий указ подписан 6 июня 2023 года.

Званий генерал-лейтенанта медицинской службы удостоен Андрей Иващенко, генерал-майора медицинской службы — Владимир Дырнаев и Максим Кибизов, а званий генерал-майора полиции — Дмитрий Астафьев, Микаил Буружев, Андрей Горбунов и Дмитрий Пушкин.

 

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