Начался прием заявок на четвертый специальный конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Прием заявок продлится до 12 сентября 2022 года, подать свои творческие проекты можно через информационную систему сайта фонда.

Образовательные, культурные и просветительские проекты, представляемые на конкурс, будут реализовываться по всей стране, а также в Донбассе и на освобождаемых территориях Украины. Они должны соответствовать тематическим направлениям: «Герои Донбасса — Герои России», «Своих не бросаем», «Гордимся», «Мы вместе», «Новые возможности», «Культурный код».

Победителей конкурса планируется определить не позднее 31 октября 2022 года. Сроки реализации проектов — с 19 августа 2022 года до 31 декабря 2023 года. Таким образом, продолжительность проектов может составить до 16 месяцев.

Претендовать на поддержку могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.

Напомним, за время своей работы — с июня 2021 года — Президентский фонд культурных инициатив провел пять конкурсов: два основных и три специальных. По результатам отборов поддержаны свыше 3 тысяч проектов в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий на общую сумму более 8 млрд рублей.

Принимались проекты, связанные с популяризацией и сохранением общероссийской культурной идентичности, противодействием «отмены культуры», укреплением традиционных российских духовно-нравственных ценностей в условиях санкционного давления, поддержкой коллективов и деятелей культуры, ставших объектами санкционного давления за свой патриотизм и преданность стране.