Конкурс

Начался прием заявок НКО на предоставление президентских грантов в 2022 году

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Начался прием заявок на участие во втором конкурсе на предоставление грантов Президента на развитие гражданского общества в 2022 году. Подать заявку можно будет до 15 марта 2022 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Заявки на участие в конкурсе формируются и подаются в электронном виде на официальном сайте Фонда президентских грантов — «президентскиегранты. рф».

Победители будут определены в июне 2022 года, финансирование поддержанных проектов начнётся с 1 июля 2022 года.

Условия и порядок проведения отбора, в том числе требования к заявке на участие, определяются положением о конкурсе, утверждённым 13 января 2022 года и опубликованным на официальном сайте Фонда президентских грантов.

Отметим, что всего за время работы фонда с апреля 2017 года проведено 12 конкурсов, на которые было представлено 110 299 проектов. По результатам отборочных мероприятий гранты Президента выделены на реализацию 21 963 социально значимых проектов на общую сумму 45,2 миллиарда рублей.

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