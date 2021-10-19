Национальная библиотека Ингушетии готовит к выпуску аудиокнигу стихов Джемалдина Яндиева

«Аудиосборник избранных стихов всеми любимого поэта станет лучшим подарком читателям, особенно — пользователям центра „Доступная среда“. Часть работы уже выполнена, и скоро у почитателей творчества Джемалдина Яндиева будет возможность послушать его замечательные стихотворения», — рассказала газете «Ингушетия» директор библиотеки Радима Газдиева.

Проект реализуется в рамках празднования 105-летия со дня рождения классика ингушской литературы.