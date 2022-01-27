Национальная библиотека

Национальная библиотека Ингушетии получила в дар 50 экземпляров книги Илеза Матиева «ГIалгIай ага иллеш»

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Известный писатель и журналист Илез Матиев передал Национальной библиотеке Ингушетии 50 экземпляров своей книги «ГIалгIай ага иллеш» («Ингушские колыбельные песни»), сообщила пресс-служба учреждения.

Экземпляры данного издания пополнят национально-краеведческий фонд НБРИ, а также будут распределены по всем библиотекам центральной библиотечной системы республики.

Автор, проделав большую работу по исследованию устного народного творчества, собрал в своей книге более трех десятков ингушских колыбельных песен. Начиная с 2003 года, он побывал во всех уголках Ингушетии в поисках этнографического материала.

«Выражаем сердечную благодарность Илезу Матиеву за этот дар и желаем ему крепкого здоровья, вдохновения и удачи во всех делах, чтобы мог и впредь радовать читателей выходом в свет новых замечательных книг», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».

По его словам, благодаря таким энтузиастам, как Илез, истинным патриотам с неуемной энергией и горячим сердцем, ингушский народ, несмотря на все лишения и невосполнимые потери, сохранил то, чем можно сегодня гордиться по праву. Именно такие люди собирали по крупицам наследие народа, сохраняли и обогащали его.

«И эта книга также ляжет в сокровищницу национального культурного достояния, хранимого библиотекой», — сказал в заключение собеседник.

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