Национальная библиотека Ингушетии получила в дар книги от писателя Валерия Латынина

Валерий Анатольевич Латынин — автор, произведения которого издавались десятками отдельных книг, включались в поэтические антологии не только в России, но и за рубежом, удостаивались российских и международных литературных премий.

Поэтическое издание в двух томах «Избранное. Поэзия» и «Избранное. Переводы», а также Антология современной патриотической песни «ПоZыVной — Победа!» уже доступны читателям. Приятным сюрпризом для них станут стихотворения Мовлатхан Бузуртановой и Ашат Кодзоевой, которые представлены в книге «Избранное. Переводы» в разделе «Из ингушской поэзии». Стихи были переведены Латыниным для антологии «Ингушская лира», изданной на русском языке в 2018 году в серии «Поэзия многоязыкой России», в рамках Международного фестиваля дружбы народов «Белые журавли России».

Антология «ПоZыVной — Победа!» издана Союзом писателей России совместно с издательством «Вече» в 2022 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В сборник вошли стихи и песни современных поэтов России, а также ДНР и ЛНР. Песни сопровождены QR-кодом для их прослушивания в интернете. Книга иллюстрирована рисунками.