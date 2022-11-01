Национальная библиотека

Национальная библиотека Ингушетии получила в дар книги писательницы Хяди Добриевой

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Национальная библиотека Ингушетии получила в дар от писательницы Хяди Добриевой две ее книги — роман «Вахара дохк» («Туман жизни») и сборник стихов «Са син мукъам» («Мелодия моей души»), сообщила пресс-служба учреждения.

Книги вышли в свет в 2019 году в Назрани в издательстве «КЕП». Каждая из них открывается краткими авторскими предисловиями.

Сюжет романа «Вахара дохк», по словам автора, основан на рассказах старших, впитанных ею с детских лет. На примере судьбы главной героини произведения Рахимат показаны лучшие черты женщины-ингушки: мудрость, иман, стойкость, трудолюбие, мужественность, отображены исторические события ХХ века, принесшего ингушам много тяжких испытаний.

В поэтический сборник «Са син мукъам» вошли различные по тематике стихотворения: о матери, о родине и родном языке, о любви и дружбе, о лучших качествах в характере человека и многом другом.

Библиотекари поблагодарили Хяди Добриеву за пополнение национально-краеведческого фонда НБРИ и пожелали ей успехов, мира и творческого вдохновения. А читателей приглашают в библиотеку для знакомства с новыми изданиями.

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