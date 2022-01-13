Национальная библиотека

Национальная библиотека Ингушетии получила в дар книгу Азы Евлоевой «Ингушские пословицы» на родном языке

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Фонды Национальной библиотеки Ингушетии пополнились новым научным изданием НИИ гуманитарных наук имени Чаха Ахриева «ГIалгIай кицаш» («Ингушские пословицы»), переданным в дар его автором, ученым-филологом, литератором и педагогом Азой Евлоевой.

Как сообщили в пресс-службе главной библиотеки республики, книга выпущена в свет издательством «КЕП» в Назрани в 2021 году и представляет собой исследование одного из древнейших жанров устного народного творчества — пословиц.

«Исследуя ингушские пословицы, автор дает им характеристику, отмечая уникальную поэтику и глубокое смысловое содержание этих жемчужин народной мудрости. В пословицах отражен жизненный опыт многих поколений, национальное своеобразие, особенности характера и мышления народа», — отметил собеседник.

По его словам, через знакомство с пословицами мы имеем возможность почувствовать связь со своими предками, воспользоваться их мудрыми наставлениями, меткими замечаниями, лучше узнаем свой язык, оттачиваем речь и расширяем кругозор.

Исследуя роль и значение этого жанра народного творчества в жизни народа, автор раскрывает ряд вопросов: связь других жанров фольклора с жанром пословиц и поговорок, употребление пословиц в литературных произведениях и др.

С новой книгой можно ознакомиться в национально-краеведческом отделе Национальной библиотеки Ингушетии.

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