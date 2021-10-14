Национальная библиотека Ингушетии получила в дар книгу «Isting» из Турции

Книга издана в Стамбуле в 2015 году на турецком языке и представляет собой альбом, в который включено большое число цветных иллюстраций орнаментов, сопровожденных пояснительными текстами.

«Особенно приятно, что книга подарена библиотеке с дарственной надписью руководителя „Ингушского центра“ в Турции Селмана Бештой (Ахриева) от имени представителей ингушской диаспоры. Ее нам передала на форуме по сохранению родного языка, который недавно прошел в нашей республике, представитель Миннаца Мадина Барахоева», — рассказала директор библиотеки Радима Газдиева.

По ее словам, книга имеет огромную ценность, тем более учитывая, что сегодня идет активная работа по возрождению древних ремесел, таких как ковроткачество, валяние изделий из шерсти, чеканка, резьба по дереву и кости и т. д. Особенно популярны стали в последнее время традиционные ингушские «истинги» — орнаментированные войлочные ковры, украшавшие быт предков.

«Коллектив Национальной библиотеки выражает благодарность „Ингушскому центру“ в Турции за этот дар и, что самое важное, за сохранение национальной идентичности, традиций и обычаев предков. Надеемся, что в свой очередной приезд на историческую родину Селман Бештой и другие представители ингушской диаспоры посетят нашу библиотеку», — сказала Радима Газдиева.