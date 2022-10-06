Национальная библиотека Ингушетии получила в дар новое историческое издание профессора Исрапила Сампиева

Монография «Фалхан в XV–XVIII веках» вышла в свет в 2022 году в махачкалинском издательстве «АЛЕФ».

Труд посвящен исследованию, критическому осмыслению и реконструкции исторического и культурно-этнологического облика средневекового горного поселения Фалхан — одного из опорных пунктов спасения и дальнейшего возрождения древнего ингушского этноса после татаро-монгольского и тимуровского нашествия, русско-черкесско-ногайской экспансии XVI — начала XVII веков и последующего длительного отвоевывания равнинных земель.

«Исследование призвано способствовать реконструкции исторического прошлого Ингушетии через изучение локальных историй в рамках единого ингушского историко-этнического процесса. В монографии введены в научный оборот новые, ранее не опубликованные материалы по фольклористике, топонимике, этнографии. Поставленные в работе проблемы могут открыть новые направления и перспективы дальнейших исследований», — отметил представитель библиотеки.

По его словам, издание адресовано историкам, этнографам, а также всем, кто интересуется историей Ингушетии и Кавказа.