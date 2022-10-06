Национальная библиотека

Национальная библиотека Ингушетии получила в дар новое историческое издание профессора Исрапила Сампиева

0

Национальная библиотека Ингушетии получила в дар от доктора наук, профессора Исрапила Сампиева его новое историческое издание, сообщила пресс-служба учреждения.

Монография «Фалхан в XV–XVIII веках» вышла в свет в 2022 году в махачкалинском издательстве «АЛЕФ».

Труд посвящен исследованию, критическому осмыслению и реконструкции исторического и культурно-этнологического облика средневекового горного поселения Фалхан — одного из опорных пунктов спасения и дальнейшего возрождения древнего ингушского этноса после татаро-монгольского и тимуровского нашествия, русско-черкесско-ногайской экспансии XVI — начала XVII веков и последующего длительного отвоевывания равнинных земель.

«Исследование призвано способствовать реконструкции исторического прошлого Ингушетии через изучение локальных историй в рамках единого ингушского историко-этнического процесса. В монографии введены в научный оборот новые, ранее не опубликованные материалы по фольклористике, топонимике, этнографии. Поставленные в работе проблемы могут открыть новые направления и перспективы дальнейших исследований», — отметил представитель библиотеки.

По его словам, издание адресовано историкам, этнографам, а также всем, кто интересуется историей Ингушетии и Кавказа.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На Мемориале памяти жертв конфликта осени 1992 года в Ингушетии проведут ремонтные работы
В ИнгНИИ прошел научный семинар «Архаичное музыкально-песенное творчество ингушского народа»
Ингушские бойцы вышли в полуфинал соревнований на кубок России по СБЕ «ММА»
Производство трехслойных теплоблоков для домов наладят в Ингушетии в течение пяти лет
В Ингушетии главный бухгалтер подозревается в незаконной банковской деятельности
Ингушские школьники приняли участие в экологической акции «Сохраним лес»
Останки красноармейца Руслана Доева, найденные в Ингушетии, передадут на его малую родину
Представители Ингушетии принимают участие в выставке «Золотая осень — 2022» в Москве
В Назрановском районе Ингушетии открыт пункт приема гуманитарной помощи для участников СВО
23 бутылки контрафактного алкоголя изъяли у жителя Ингушетии
Ингушский дзюдоист Саид Тангиев стал серебряным призером первенства Москвы

Главное

Яндекс.Метрика

 