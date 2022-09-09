Национальная библиотека Ингушетии получила в дар от АСПИ книги серии «МестоимениЯ»

Данные книги, выпущенные буквально накануне 35-й Московской международной книжной ярмарки, были представлены на этом книжном форуме, проходившем со 2 по 5 сентября.

Одна из книг — поэтический сборник «Родина — во мне» Ашат Кодзоевой, члена союзов писателей Ингушетии и РФ, сотрудника Национальной библиотеки. Авторы других книг — народный писатель Якутии Николай Лугинов («Мать Чингисхана»), писатель из Калмыкии Эрдни Эльдышев («Полынь»), табасаранский поэт из Дагестана Шахвелед Шахмарданов («Под крылом весны»).

В сборник ингушского автора вошли оригиналы стихов на ингушском языке и их переводы на русский язык Валерия Латынина, известного российского писателя, переводчика, произведения которого выходили на 14 языках мира, автора десятков книг стихов, прозы, публицистики, а также художественных переводов.

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