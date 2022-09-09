Национальная библиотека

Национальная библиотека Ингушетии получила в дар от АСПИ книги серии «МестоимениЯ»

0

Национальная библиотека Ингушетии получила в дар от Ассоциации союзов писателей и издателей (АСПИ) первые четыре книги серии «МестоимениЯ», изданные в рамках проекта по выпуску переводов произведений национальных авторов, сообщила пресс-служба учреждения.

Данные книги, выпущенные буквально накануне 35-й Московской международной книжной ярмарки, были представлены на этом книжном форуме, проходившем со 2 по 5 сентября.

Одна из книг — поэтический сборник «Родина — во мне» Ашат Кодзоевой, члена союзов писателей Ингушетии и РФ, сотрудника Национальной библиотеки. Авторы других книг — народный писатель Якутии Николай Лугинов («Мать Чингисхана»), писатель из Калмыкии Эрдни Эльдышев («Полынь»), табасаранский поэт из Дагестана Шахвелед Шахмарданов («Под крылом весны»).

В сборник ингушского автора вошли оригиналы стихов на ингушском языке и их переводы на русский язык Валерия Латынина, известного российского писателя, переводчика, произведения которого выходили на 14 языках мира, автора десятков книг стихов, прозы, публицистики, а также художественных переводов.

Библиотекари приглашают читателей для знакомства с новыми книгами уникальной серии.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушская делегация принимает участие в культурном проекте в Чечне
Глава Ингушетии подписал закон о снижении налоговой ставки для стимулирования субъектов МСП
Правоохранители Ингушетии задержали грузовик с 20 тоннами контрафактного пива
Дело о незаконном получении 4,3 млн руб. из фонда соцстраха Ингушетии передано в суд
В Ингушетии в рамках Вахты памяти «Терский рубеж» обнаружены останки троих красноармейцев
Ингушский центр театра, кино и креативных индустрий провел для школьников мероприятие о кинематографе
Борцы из ингушского спортклуба «Ади Ахмад» завоевали 15 медалей на турнире в Чечне
В горном селе Джейрах Ингушетии чествовали пограничников
Представители Минприроды Ингушетии примут участие в форуме «Леса России»
В республиканской спортшколе Ингушетии «Ангушт» провели антитеррористическое мероприятие
Русский театр Ингушетии представит «Преступление и наказание» на фестивале «Русская сцена» в Дагестане

Главное

Яндекс.Метрика

 