Национальная библиотека Ингушетии получила в дар от АСПИ книги серии «МестоимениЯ»
Национальная библиотека Ингушетии получила в дар от Ассоциации союзов писателей и издателей (АСПИ) первые четыре книги серии «МестоимениЯ», изданные в рамках проекта по выпуску переводов произведений национальных авторов, сообщила пресс-служба учреждения.
Данные книги, выпущенные буквально накануне 35-й Московской международной книжной ярмарки, были представлены на этом книжном форуме, проходившем со 2 по 5 сентября.
Одна из книг — поэтический сборник «Родина — во мне» Ашат Кодзоевой, члена союзов писателей Ингушетии и РФ, сотрудника Национальной библиотеки. Авторы других книг — народный писатель Якутии Николай Лугинов («Мать Чингисхана»), писатель из Калмыкии Эрдни Эльдышев («Полынь»), табасаранский поэт из Дагестана Шахвелед Шахмарданов («Под крылом весны»).
В сборник ингушского автора вошли оригиналы стихов на ингушском языке и их переводы на русский язык Валерия Латынина, известного российского писателя, переводчика, произведения которого выходили на 14 языках мира, автора десятков книг стихов, прозы, публицистики, а также художественных переводов.
Библиотекари приглашают читателей для знакомства с новыми книгами уникальной серии.