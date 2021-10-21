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Национальная библиотека Ингушетии получила в дар от Библиотеки иностранной литературы ценные издания

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В Национальную библиотеку Ингушетии поступили дарственные издания от Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино, которая в этом году отмечает свое 100-летия, сообщила пресс-служба НБРИ.

В фонд ингушской библиотеки влились ценные документальные издания, среди которых трехтомник научного руководителя Государственной публичной научно-технической библиотеки Якова Шрайберга «Мой друг Катя Гениева». Издание посвящено памяти общественного деятеля Екатерины Юрьевны Гениевой, возглавлявшей Библиотеку иностранной литературы более 20 лет.

Также ингушские читатели могут ознакомиться с книгой профессора Белградского университета Ирины Антанасиевич «Иво Андрич: жизнь и творчество», которая рассказывает о выдающемся сербском писателе и дипломате, лауреате Нобелевской премии в области литературы 1961 года. А также с пьесой Сэмюэля Беккета «В ожидании Годо», изданной к 100-летию Библиотеки иностранной литературы и 75-летию со дня рождения Екатерины Гениевой на русском, французском и английском языках.

«Коллектив Национальной библиотеки Ингушетии поздравляет Всероссийскую государственную библиотеку иностранной литературы с юбилеем и выражает благодарность за пополнение наших фондов ценными документальными изданиями», — отметила руководитель НБРИ Радима Газдиева и пригласила читателей познакомиться с новой литературой.

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