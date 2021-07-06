Национальная библиотека

Национальная библиотека Ингушетии получила в дар ранее не опубликованную книгу Юсупа Курскиева

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В Ингушетии вышла в свет ранее не публиковавшаяся повесть Юсупа Курскиева «Халкъа во1» («Сын народа»), экземпляр которой был передан в дар Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева, сообщила пресс-служба учреждения.

«Издание новой книги — это всегда счастливое событие как для автора, так и для общественности. А когда автора, ставшего классиком, давно нет в живых, и произведение ранее ни разу не было опубликовано — это большой подарок для ингушской литературы и культуры», — отметила директор библиотеки Радима Газдиева.

По ее словам, всю свою жизнь Юсуп Курскиев посвятил журналистике, писательству. Его статьи и произведения публиковались на страницах газеты «Сердало» и альманаха «Утро гор». Он был автором ряда познавательных телепередач на ГТРК «Ингушетия», таких как «Эздел», «Лаьтто кхоб вай» и других.

Хранителем архива Юсупа Курскиева является его супруга Радимхан. Ее очень беспокоило, что повесть «Халкъа во1» неизвестна читателю, и сделала все, чтобы книга увидела свет. В этом ей помогли патриотически настроенные молодые люди, которым небезразлична судьба ингушской литературы, писатель Илез Матиев и издатель Джамалейл Хамхоев.

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