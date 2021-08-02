Национальная библиотека

Национальная библиотека Ингушетии получила в дар сборник Абдул-Мажита Маербиева

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Поэт, общественный деятель, активный участник национального движения за возрождение государственности ингушского народа, делегат съездов ингушского народа Абдул-Мажит Маербиев передал в дар Национальной библиотеке имени Джемалдина Яндиева свой сборник «Судьбы мгновения...», вышедший в свет в этом году, сообщили в пресс-службе учреждения.

«В сборник вошли стихотворения и афоризмы, в которых поэт делится своими размышлениями, чувствами и переживаниями. Автор строг и самокритичен к себе, но это не значит, что можно с ним в этом суждении согласиться, и содержание книги свидетельствует о таланте, мудрости, глубокой натуре Маербиева», — отметил собеседник.

По его словам, знакомство с творчеством поэта начинается со стихотворения «Ангушт», в котором описывается красота расположенного близ города Владикавказа старинного ингушского селения Ангушт, давшего второе общеизвестное название народа — «ингуши».

Стихотворения «Родина», «В изгнании», «Мама, приснись!», «О сути жизни», «Журавли», «Ингушка» и многие другие передают читателю всю любовь и восхищение своим народом и боль за его нелегкую судьбу. Стихотворение «Хадж» посвящено важнейшему в жизни поэта, как мусульманина, событию — поездке в Мекку.

Не менее интересны двустишия и афоризмы, в них отражены жизненная философия и принципы автора, национальный менталитет, добрая ирония и юмор.

Познакомиться с поэтическим сборником Абдул-Мажита Маербиева «Судьбы мгновения...» можно в читальном зале Национальной библиотеки Ингушетии.

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