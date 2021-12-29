Национальная библиотека Ингушетии представила информационный бюллетень новых поступлений краеведческой литературы

Книги и журналы в бюллетене расположены в систематическом порядке с выделением отраслевых отделов (в соответствии с таблицами ББК). Указанная литература предназначена для пользователей, работающих в сферах культуры и просвещения, а также для учащихся школ и студентов высших и средних специальных учебных заведений.

Отдел «Географическая характеристика края» пополнился CD-диском с документальным фильмом «Г1алг1айче — страна башен» автора и режиссера М. Амирханова. Фильм выпущен киностудией «Латор» в 2021 году.

Отдел «Энергетика» пополнило издание Б. Гайтова «Система электроснабжения летательных аппаратов на основе электромагнитных преобразований энергии». Книга вышла в свет в Краснодаре, также в 2021 году.

Отдел «История, археология, этнография края» пополнился тремя изданиями: «Аланы. Асы. Ингуши» М. Зурабова, «Материалы международной научно-практической конференции «Магас: древний и современный» объемом 252 страницы и «Магас: древний и современный» объемом 71 страница. Все издания напечатаны «Южным издательским домом» Ростова-на-Дону.

В отделе «История современного периода с декабря 1991» появились две части книги «Республика Ингушетия. Хроника 10-летия 2008-2018 г.». Первая часть издания была выпущена еще в 2013 году, а вторая часть — в 2018-м.

«Записи об этнографии ингушей» С. Мерешкова поступили в отдел «Этнография края». Книга отпечатана в 2020 году в Ростове-на-Дону в «Южном издательском доме». Ее объем составляет 424 страницы.

Отдел «Государственная власть и управление в крае» пополнило издание «Десять лет: юбилейный выпуск». Книга вышла в свет в Москве в 2020 году.

В отделе «Печать края» из новых поступлений — книга, подготовленная к изданию этнографом, доктором исторических наук Зейнеп Дзараховой, «Айшет Дударова: жизнь и творчество». В сборник вошло более 75 публицистических статей и очерков талантливого журналиста Айшет Дударовой, написанных ею в разные годы и опубликованных в республиканской газете «Ингушетия» с 2001 года. Издание практически представляет собой переиздание книги А. Дударовой «Оставив светлый образ на земле», дополненное предваряющими издание статьями З. Дзараховой и журналиста Альбики Газгиреевой, а также разделом «Творческие работы», раскрывающим талант рукоделия А. Дударовой (сшитые ею свадебные платья хранятся в Музее Петра Великого в Санкт-Петербурге).

Отдел «Языки народов края» пополнили книги на ингушском языке. Это учебные пособия для третьего класса А. Гандалоевой «Г1алг1ай мотт», для четвертого класса К. Гагиева «Г1алг1ай мотт», для третьего класса «Дешара книжка» (составители Н. Д. Котиева, С. А. Шадиев), для второго класса «Дешара книжка» (составитель С. А. Шадиев), для четвертого класса «Дешара книжка» (составители К. А. Гагиев, Н. Д. Котиева, О. А. Мальсагов), для пятого класса «Г1алг1ай метта грамматика» (Л. Д. Мальсагова, А. Д. Цицкиева), для второго класса «Г1алг1ай мотт» (Т. А. Озиева, К. А. Гагиев), для 6-7 классов «Г1алг1ай метта грамматика» (И. А. Оздоев, Р. И. Оздоев), для 8-9 классов «Г1алг1ай метта грамматика» (И. А. Оздоев, Р. И. Оздоев), «Абат» (З. З. Тимиев, С. А. Шадиев). Все учебники отпечатаны в 2021 году в издательстве «Сердало» города Магаса. Также из новых поступлений в отделе — первый том «Очерков для этимологического словаря ингушского языка» Л. Тариевой и «Г1алг1ай метала антонимай дошлорг» этого же автора.

Отдел «Фольклор края» пополнился книгой С. Мерешкова «Об ингушском фольклоре. Исследования и тексты». Издание выпущено «Южным издательским домом» в 2020 году.

Книга «Слово о Хамзате Осмиеве» составителя Якуба Патиева пополнила отдел «Литературная жизнь края».

Самое большое поступление было в отделе «Художественная литература (произведения) местных писателей» — 16 книг. Это «Драматургия: антология», изданная в Москве в 2020 году; книги А. Кодзоева «Ингушский салам Дагестану», «Мой черкесский рубеж», «Вахара симфони: проза», «Вахара наькъа т1а: поэзи»; повесть Ю. Курскиева «Халкъа во1»; К. Малусси «Великий аналитик», «Интерпол», «Возмездие», «Ингушский дух», «Рыцарь Кавказа»; сборники поэзии Д. Хамхоева «Даьхен лаьтта», «Безама г1алаш»,

«Бахалба безам», «Лорабелаш барт»; историческая поэма М. Чахкиева «Кавказ и Хромой Тимур».

В отдел «Журналы» поступили первые четыре номера за 2021 год «Литературни Г1алг1айче» («Литературная Ингушетия»), а также детский журнал «Села1ад» («Радуга»): за 2021 год — номера с 3 по 10, за 2000 год — № 11, за 2002 год — №№ 6, 10, 11.

Со всей представленной литературой можно ознакомиться в национально-краеведческом отделе Национальной библиотеки Республики Ингушетия.