Национальная библиотека Ингушетии приглашает на мероприятие, посвященное родному языку
В Международный день родного языка, 21 февраля, в Национальной библиотеке Ингушетии состоится комплексное мероприятие «Родной язык как живой носитель нематериального культурного наследия», сообщила пресс-служба учреждения.
В ходе мероприятия пройдет круглый стол с участием ученых и писателей республики, презентация сетевых проектов, посвященных развитию ингушского языка, будет представлена литературная композиция по произведениям национальных авторов и многое другое.
«Участников мероприятия ждет живое общение с творческими личностями, единомышленниками, которые болеют душой за свой родной язык, национальные традиции и культуру», — отметил собеседник.
По его словам, мероприятие пройдет совместно с представителями ИнгНИИ гуманитарных наук имени Ч. Ахриева, ИРО «Союз женщин России».
Начало мероприятия — в 11:00.