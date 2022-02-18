Национальная библиотека Ингушетии приглашает на мероприятие, посвященное родному языку

В ходе мероприятия пройдет круглый стол с участием ученых и писателей республики, презентация сетевых проектов, посвященных развитию ингушского языка, будет представлена литературная композиция по произведениям национальных авторов и многое другое.

«Участников мероприятия ждет живое общение с творческими личностями, единомышленниками, которые болеют душой за свой родной язык, национальные традиции и культуру», — отметил собеседник.

По его словам, мероприятие пройдет совместно с представителями ИнгНИИ гуманитарных наук имени Ч. Ахриева, ИРО «Союз женщин России».

Начало мероприятия — в 11:00.