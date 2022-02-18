Родной язык

Национальная библиотека Ингушетии приглашает на мероприятие, посвященное родному языку

0

В Международный день родного языка, 21 февраля, в Национальной библиотеке Ингушетии состоится комплексное мероприятие «Родной язык как живой носитель нематериального культурного наследия», сообщила пресс-служба учреждения.

В ходе мероприятия пройдет круглый стол с участием ученых и писателей республики, презентация сетевых проектов, посвященных развитию ингушского языка, будет представлена литературная композиция по произведениям национальных авторов и многое другое.

«Участников мероприятия ждет живое общение с творческими личностями, единомышленниками, которые болеют душой за свой родной язык, национальные традиции и культуру», — отметил собеседник.

По его словам, мероприятие пройдет совместно с представителями ИнгНИИ гуманитарных наук имени Ч. Ахриева, ИРО «Союз женщин России».

Начало мероприятия — в 11:00.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Жителя Ингушетии оштрафовали на 25 тысяч за вырубку ясеня
Четвертый фестиваль имени Раи Евлоевой пройдет с участием талантливых исполнителей со всего Северного Кавказа
Власти Ингушетии окажут содействие объединению профсоюзов в отстаивании прав работников
Ингушский фотограф запустил NFT коллекцию лучших работ
В Джейрахском районе стартовала Российско-Французская научная экспедиция по изучению истории Ингушетии
Жительница Ингушетии перевела шарлатану 167 тыс. руб. за магический обряд
Рестораны и павильоны на площади Алания в Магасе могут снести из-за нарушений
Миннац Ингушетии провёл акцию по раздаче медицинских масок в мечетях
Национальная библиотека Ингушетии приглашает пятиклассников на конкурс на лучшее знание родного языка
В Ингушетии начали готовить спутникостроителей
Роман Левченко утвержден в должности гендиректора компании «Россети Северный Кавказ»

Главное

Яндекс.Метрика

 