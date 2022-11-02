Тема акции 2022 года — «Наши традиции», акция традиционно проходит в рамках празднования Дня народного единства.

Участников мероприятия ждут лекции по национальной культуре, мастер-классы по фотоискусству, кино, презентации новых проектов, презентация альманаха «Люди дела» и многое другое.

Начало — в 15 часов.