Национальная библиотека Ингушетии приглашает на «Ночь искусств — 2022»
В Национальной библиотеке Ингушетии 3 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств», сообщила пресс-служба учреждения.
Тема акции 2022 года — «Наши традиции», акция традиционно проходит в рамках празднования Дня народного единства.
Участников мероприятия ждут лекции по национальной культуре, мастер-классы по фотоискусству, кино, презентации новых проектов, презентация альманаха «Люди дела» и многое другое.
Начало — в 15 часов.