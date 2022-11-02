Национальная библиотека

Национальная библиотека Ингушетии приглашает на «Ночь искусств — 2022»

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В Национальной библиотеке Ингушетии 3 ноября пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств», сообщила пресс-служба учреждения.

Тема акции 2022 года — «Наши традиции», акция традиционно проходит в рамках празднования Дня народного единства.

Участников мероприятия ждут лекции по национальной культуре, мастер-классы по фотоискусству, кино, презентации новых проектов, презентация альманаха «Люди дела» и многое другое.

Начало — в 15 часов.

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