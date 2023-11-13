Презентация

Национальная библиотека Ингушетии приглашает на презентацию книги Накира Зангиева

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В Национальной библиотеке Ингушетии 14 ноября состоится презентация книги Накира Зангиева «ГIалгIай мотт Iомабара книжка» («Книга по изучению ингушского языка»), сообщили нашему корреспонденту в региональном министерстве культуры.

Как рассказал представитель ведомства, книга на ингушском и русском языках издана при финансовой поддержке проекта «Безликие». Ярко иллюстрированное издание содержит названия многих понятий и явлений, используемых в повседневной жизни. Также здесь присутствуют кроссворды, игры, раскраски, которые помогут в закреплении полученных знаний.

Начало мероприятия — в 10:30 мск. Приглашаются все желающие.

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