Конкурс

Национальная библиотека Ингушетии приглашает пятиклассников на конкурс на лучшее знание родного языка

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В Национальной библиотеке Ингушетии 19 февраля состоится конкурс на лучшее знание ингушского языка среди школьников, сообщила пресс-служба учреждения.

Конкурс «Бовза хьай мотт!» проводится в рамках проходящей в республике Декады ингушского языка и литературы и к Международному дню родного языка. Инициатор и организатор мероприятия — отдел текущей и ретроспективной периодики (заведующая Баркинхоева Л. Х.).

Основная цель проведения конкурса — пробуждение интереса детей к изучению родного языка и к чтению национальной литературы, оказание им практической помощи в познании и освоении ингушского языка.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся 5-х классов общеобразовательных учреждений республики.

Конкурс будет проходить в 3 тура. Конкурсанты будут состязаться в переводах слов и предложений с русского языка на ингушский язык, а также в выразительном чтении стихотворений на ингушском языке. Участники конкурса, занявшие призовые места, будут награждены специальными грамотами и призами.

«В субботу в 11:00 ждем всех желающих принять участие в конкурсе в Национальной библиотеке, по адресу: г. Сунжа, улица Луначарского, 106», — сказано в релизе.

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