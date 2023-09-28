Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» и Mail. ru заключили соглашение

«Подписано соглашение о сотрудничестве с Mail. ru Group, что позволит распространить эфир радиостанции еще дальше и охватит больше число слушателей», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия»

По его словам, жители смогут не только слушать радио в любой точке мира, но и узнавать погоду, дополнительную информацию и получить много полезных функций.

Отмечается, что можно приобрести колонку «Маруся» или VK Капсулу, чтобы быть в курсе последних событий, слушать любимые треки и радиостанции.