Соглашение

Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» и Mail. ru заключили соглашение

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Национальная телерадиокомпания «Ингушетия» и Mail. ru Group заключили соглашение, по которому пользователи голосового ассистента «Маруся» могут слушать радиостанции в прямом эфире, сообщили представитель НТРК.

«Подписано соглашение о сотрудничестве с Mail. ru Group, что позволит распространить эфир радиостанции еще дальше и охватит больше число слушателей», — рассказал собеседник газеты «Ингушетия»

По его словам, жители смогут не только слушать радио в любой точке мира, но и узнавать погоду, дополнительную информацию и получить много полезных функций.

Отмечается, что можно приобрести колонку «Маруся» или VK Капсулу, чтобы быть в курсе последних событий, слушать любимые треки и радиостанции.

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