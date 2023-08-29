Национальную телерадиокомпанию «Ингушетия» переименуют в «Магас»

«В республике вещают два телеканала, и оба носят название «Ингушетия». У них одна цель, но разные задачи, разный подход к работе и, думаю, что названия их тоже должны отличаться. Национальное телевидение должно ассоциироваться с нашей столицей, где оно находится, должно способствовать ее узнаваемости», — отметил руководитель субъекта.

Напомним, 27 августа исполнилось 10 лет со дня официального открытия НТРК «Ингушетия». Накануне юбилея коллектив телерадиокомпании поздравил Махмуд-Али Калиматов.

«Эти десять лет показали, что наличие собственной региональной телекомпании имеет огромное значение в деле духовного воспитания молодежи и всего общества, консолидации и единства жителей республики, сохранения родного языка, лучших традиций и народных устоев», — написал в своем ТГ Глава республики.

По его словам, режиссеры и операторы, редакторы и монтажеры, корреспонденты и ведущие — не просто готовят сюжеты и передачи, в которых рассказываете о событиях и людях, а создают летопись жизни региона. «Важно понимать и помнить, что мы все работаем на свою республику и страну и должны делать это лучшим образом», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что филиал ВГТРК в республике носит название ГТРК «Ингушетия».