Национальный фонд развития Ингушетии профинансирует строительство очистных сооружений для двух медучреждений

Руководитель субъекта напомнил об исполненных с нарушениями, а также начатых и не оконченных в срок проектах, сопровождение которых продолжает обременять бюджет республики.

«В их числе построенные по федеральным целевым программам без обязательных очистных сооружений республиканские онкологический диспансер и центр фтизиопульмонологии», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Так, по поручению Главы республики комплексы обеззараживания сточных вод в упомянутых лечебных учреждениях будут установлены за счет средств Национального фонда развития Ингушетии. В данное время идёт разработка проектно-сметной документации, с целью изучения грунтовых вод ведутся инженерно-геологические изыскания. Также достигнуты соглашения с поставщиками модульных очистных сооружений.

Отметим, ранее также по указанию Махмуд-Али Калиматова приглашенными специалистами из Ставрополя была отремонтирована система очистного оборудования Джейрахской районной больницы, которая не функционировала с момента сдачи объекта.

«Мы вынуждены изыскивать средства и закрывать прорехи в новых, казалось бы, объектах, которые сданы с недостатками. А есть еще долгострои, возведение которых тянется до семи лет. Нужно обновить все материалы, направленные в соответствующие органы, чтобы наконец нашлись виновные. Так дальше нельзя», — заявил он.

Отметим, что в 2021 году Ингушетия участвует в реализации 43 региональных проектов в рамках исполнения указа главы государства о национальных целях развития России. Заключено 34 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Общий объем средств региональных проектов составляет 10 млрд 257 млн 351 тыс. рублей: федеральный бюджет — 10 млрд 51 млн 602 тыс. рублей, республиканский — 205 млн 748 тыс. рублей. Он направлен на реализацию более 80 мероприятий. Уже заключено 73 контракта, из них 53 государственных и 20 муниципальных, с принятием бюджетных обязательств на 62,6% от общего объема финансирования на 2021 год.

Наиболее крупными проектами, которые необходимо завершить в республике до конца 2021 года, являются строительство 16 школ на 9 610 мест, 9 детских садов на 1980 мест, реконструкция театра юного зрителя в Назрани, обустройство 34 территорий общественного пользования, реконструкция и ремонт автомобильных дорог регионального значения протяженностью 10,3 км, первый этап по ликвидации свалки в Малгобеке. Также планируется строительство дополнительного корпуса инфекционного отделения на 60 коек для детской клинической больницы с плановым завершением в 2022 году.