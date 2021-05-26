Национальный фонд развития Ингушетии профинансирует строительство очистных сооружений для двух медучреждений

0

Строительство очистных сооружений для онкологического диспансера и центра фтизиопульмонологии профинансирует Национальный фонд развития Ингушетии, об этом сообщил Глава региона Махмуд-Али Калиматов на совещании по организации мониторинга, анализа и контроля над эффективностью реализации нацпроектов.

Руководитель субъекта напомнил об исполненных с нарушениями, а также начатых и не оконченных в срок проектах, сопровождение которых продолжает обременять бюджет республики.

«В их числе построенные по федеральным целевым программам без обязательных очистных сооружений республиканские онкологический диспансер и центр фтизиопульмонологии», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Так, по поручению Главы республики комплексы обеззараживания сточных вод в упомянутых лечебных учреждениях будут установлены за счет средств Национального фонда развития Ингушетии. В данное время идёт разработка проектно-сметной документации, с целью изучения грунтовых вод ведутся инженерно-геологические изыскания. Также достигнуты соглашения с поставщиками модульных очистных сооружений.

Отметим, ранее также по указанию Махмуд-Али Калиматова приглашенными специалистами из Ставрополя была отремонтирована система очистного оборудования Джейрахской районной больницы, которая не функционировала с момента сдачи объекта.

«Мы вынуждены изыскивать средства и закрывать прорехи в новых, казалось бы, объектах, которые сданы с недостатками. А есть еще долгострои, возведение которых тянется до семи лет. Нужно обновить все материалы, направленные в соответствующие органы, чтобы наконец нашлись виновные. Так дальше нельзя», — заявил он.

Отметим, что в 2021 году Ингушетия участвует в реализации 43 региональных проектов в рамках исполнения указа главы государства о национальных целях развития России. Заключено 34 соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Общий объем средств региональных проектов составляет 10 млрд 257 млн 351 тыс. рублей: федеральный бюджет — 10 млрд 51 млн 602 тыс. рублей, республиканский — 205 млн 748 тыс. рублей. Он направлен на реализацию более 80 мероприятий. Уже заключено 73 контракта, из них 53 государственных и 20 муниципальных, с принятием бюджетных обязательств на 62,6% от общего объема финансирования на 2021 год.

Наиболее крупными проектами, которые необходимо завершить в республике до конца 2021 года, являются строительство 16 школ на 9 610 мест, 9 детских садов на 1980 мест, реконструкция театра юного зрителя в Назрани, обустройство 34 территорий общественного пользования, реконструкция и ремонт автомобильных дорог регионального значения протяженностью 10,3 км, первый этап по ликвидации свалки в Малгобеке. Также планируется строительство дополнительного корпуса инфекционного отделения на 60 коек для детской клинической больницы с плановым завершением в 2022 году.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В сельском поселении Пседах Ингушетии планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса
Старейшей лесной школе в Ингушетии оказали спонсорскую помощь
На драйве: «Ростелеком» выступил цифровым партнером премии «Кардо — 2021»
Первый антикоррупционный форум молодежи СКФО стартует в Ингушетии
Экс-главу МВД Ингушетии выпустили из СИЗО после трех месяцев заключения
Школьники Зязиков-Юрта приняли участие в лингвистической викторине «Азбукиведия»
В Московском доме национальностей состоится премьера фильмов «Малгобек. Осень 1942-го» и «Несломленный»
Ингушетия в пятерке регионов с наибольшими темпами роста киберпреступлений
Полиция отреагировала на сообщения об избиении сотрудников заповедника Ингушетии
Десяток автомобилей столкнулись на трассе в Ингушетии
В Ингушетии проходит второй день предварительного голосования «Единой России»

Главное

Яндекс.Метрика

 