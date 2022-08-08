Специальная военная операция

Национальный фонд развития Ингушетии закупил для военнослужащих бронекомплекты

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Национальный фонд развития Ингушетии закупил бронекомплекты для бойцов ингушского ОМОН Управления Росгвардии по республике, которые участвуют в военной спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Наши бойцы, рискуя своими жизнями, реализовывают поставленные задачи и с честью выполняют свой служебный долг, защищают нашу страну! Для их безопасности и оказания им помощи мы обязаны сделать все посильное. Дал поручению национальному фонду развития республики выделить средства и закупить необходимые для ребят бронекомплекты», — сказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Отмечается, что в бронекомлекты входят бронежилеты, каски, наушники, микрофоны и аптечки.

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